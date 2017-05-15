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На площади Государственного герба и флага поем гимн вместе
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14 Мая 2017 21:36

На площади Государственного герба и флага поем гимн вместе

А мы возвращаемся к главному музыкальному событию сегодняшнего дня. С минуты на минуту здесь, на площади Государственного герба и флага, прозвучит главная песня о Родине - наш Государственный гимн. Символично, что именно наш медиахолдинг записал версию государственного гимна, которую вы все слышите каждое утро и каждый вечер в начале и по завершении теле- и радиоэфира. А сегодня предложим новый эталон.

Музыкальная часть - за заслуженным коллективом Республики Беларусь - Академическим хором и симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании. Плюс непосредственные участники конкурса и приглашенные гости. Они тоже будут петь. Всего три тысячи человек. 

  

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