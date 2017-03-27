На Обуз-Лесновском полигоне снова слышны взрывы

Общество
28 Марта 2017 07:02
На Обуз-Лесновском полигоне снова слышны взрывыУ военных контрольные занятия по специальной подготовке. Гаубично-самоходный артиллерийский дивизион проводит тренинг по тематике специальных войсковых действий. Батареи гаубиц "Гвоздика" действуют в составе механизированных батальонов. Ствольная артиллерия работает в тандеме с реактивным дивизионом - системой залпового огня "Град".
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