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На Обуз-Лесновском полигоне снова слышны взрывы
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28 Марта 2017 07:02

На Обуз-Лесновском полигоне снова слышны взрывы

У военных контрольные занятия по специальной подготовке. Гаубично-самоходный артиллерийский дивизион проводит тренинг по тематике специальных войсковых действий. Батареи гаубиц "Гвоздика" действуют в составе механизированных батальонов. Ствольная артиллерия работает в тандеме с реактивным дивизионом - системой залпового огня "Град".  

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