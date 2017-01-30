На неделе вступили в силу изменения в закон "О туризме"

29 Января 2017 21:36

Одно из самых обсуждаемых новшеств - создание реестра турфирм. Это своего рода информационная база, где будут предоставлены все данные о тех или иных туристических компаниях. Формироваться реестр будет по заявительному принципу, а вся информация в открытом доступе разместится на сайте Министерства спорта и туризма.

Поможет ли единый реестр отсеять фирмы-однодневки, а также - будут ли застрахованы от рисков потребители туруслуг - узнаем у директора департамента по туризму Елены Перминовой.