Общество
29 Января 2017 21:36
На неделе вступили в силу изменения в закон "О туризме"
Одно из самых обсуждаемых новшеств - создание реестра турфирм. Это своего рода информационная база, где будут предоставлены все данные о тех или иных туристических компаниях. Формироваться реестр будет по заявительному принципу, а вся информация в открытом доступе разместится на сайте Министерства спорта и туризма.
Поможет ли единый реестр отсеять фирмы-однодневки, а также - будут ли застрахованы от рисков потребители туруслуг - узнаем у директора департамента по туризму Елены Перминовой.
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