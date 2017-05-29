На Минском тракторном заводе отметили 71-й день рождения

28 Мая 2017 21:17

Виртуозное ручное управление транспортом с легкостью демонстрируют, например, на Минском тракторном заводе, который отметил свой 71-й день рождения.

Один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире, с коллективом более 17 000 человек, празднует, как всегда, с размахом. Помимо выступления российской звезды, исполнительницы нашумевшего хита "Лабутены" Алисы Вокс, организаторы праздника поставили балет. Под музыку Петра Чайковского из "Лебединого озера" пируэты исполняли семь тракторов. В постановке приняли участие только самые маневренные модели - солировали так называемые хлопковые тракторы. Они трехколесные и производятся для возделывания хлопковых полей в Средней Азии. Для выступления перед публикой равных им также не оказалось.

На этой неделе интернет-сообщество всколыхнуло и еще одно видео, сделанное работниками тракторного. Корпоративная команда КВН сняла клип-пародию на повседневную жизнь работников завода, чем вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Правда, многие "комментаторы" раскритиковали видео, обвинив авторов в нерациональном использовании рабочего времени.

В одном мнения точно сошлись - на МТЗ работают, безусловно, творческие люди. Остается пожелать креатива в производстве и продаже своей главной продукции.