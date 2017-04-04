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На минских пляжах появятся новые тренажеры, беседки с мангалами и детские городки
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4 Апреля 2017 15:19

На минских пляжах появятся новые тренажеры, беседки с мангалами и детские городки

Новые спортивные тренажеры, беседки с мангалами и детские городки появятся в этом году на минских пляжах. С центром города их планируют связать новыми велодорожками. А в зонах отдыха установят дополнительные точки питания и пункты проката.

Для безопасного отдыха рядом с пляжами установят 80 шлагбаумов и камеры, которые позволят оперативно фиксировать нарушения.

  

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