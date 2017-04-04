На минских пляжах появятся новые тренажеры, беседки с мангалами и детские городки

4 Апреля 2017 15:19

Новые спортивные тренажеры, беседки с мангалами и детские городки появятся в этом году на минских пляжах. С центром города их планируют связать новыми велодорожками. А в зонах отдыха установят дополнительные точки питания и пункты проката.

Для безопасного отдыха рядом с пляжами установят 80 шлагбаумов и камеры, которые позволят оперативно фиксировать нарушения.