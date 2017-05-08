8 Мая 2017 21:17

К военному прошлому Беларуси сегодня прикоснулись тысячи людей, в том числе иностранные послы. На "Линии Сталина" прошла масштабная военно-историческая реконструкция.

Сегодняшняя реконструкция приурочена к празднику Победы. Два дня на "Линии Сталина" - постановки сражений, которые повторяют события конца Великой Отечественной, а именно - боевые действия в Берлине 1945-го, когда Советская армия заняла столицу нацистской Германии. Помимо широкого круга гостей из разных стран, сегодня комплекс посетили и иностранные послы со своими семьями. Здесь же побывал и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он отметил, что страны, которые в годы войны оказались по разные стороны баррикад, сегодня не должны воспринимать друг друга как врагов. По словам дипломата, в преддверии Дня Победы нужно еще больше задуматься над современными угрозами.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "В эти дни, глядя на эти события, на реконструкцию этих боев, мы должны еще больше задуматься над нынешними вызовами и угрозами, над тем, что угрожает человечеству. Это и терроризм, это и войны в разных регионах планеты".

Советская и немецкая техника, форма солдат Второй мировой войны и залпы артиллерийских орудий - тематические постановки продолжатся и 9-го мая. К слову, в День Победы "Линию Сталина" посетят и участники чемпионата мира по муай-тай, а это представители 67 стран.