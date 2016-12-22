На границе в вещах белоруса нашли серебряный чайник XIX века

22 Декабря 2016 15:30

На белорусско-польской границе рентген нашел в личных вещах белоруса серебряный чайник XIX века. Вес этого более чем столетнего столового прибора - 500 граммов серебра 900-й пробы. Эксперты выяснили, что его в середине 1800 годов изготовили французские мастера, что подтверждает и специальное ювелирное клеймо с изображением древнеримской богини Минервы. Специальная экспертиза установила, что серебряный чайник представляет собой культурную ценность.