Общество
24 Декабря 2016 09:09
На границе с Литвой откроются упрощенные погранпереходы
В связи с празднованием католического Рождества на границе с Литвой откроются упрощенные погранпереходы. Действовать они будут с сегодняшнего дня и до понедельника. В пешем порядке можно будет пересечь границу через пункт пропуска "Кемелишки" Островецкого района с 10-ти утра и до 5-ти часов вечера. В понедельник с 9-ти до 8-ми - через пункт пропуска "Лынтупы" Поставского района. Упрощенная система касается граждан, которые проживают на приграничной территории.
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