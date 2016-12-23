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На границе с Литвой откроются упрощенные погранпереходы
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24 Декабря 2016 09:09

На границе с Литвой откроются упрощенные погранпереходы

В связи с празднованием католического Рождества на границе с Литвой откроются упрощенные погранпереходы. Действовать они будут с сегодняшнего дня и до понедельника. В пешем порядке можно будет пересечь границу через пункт пропуска "Кемелишки" Островецкого района с 10-ти утра и до 5-ти часов вечера. В понедельник с 9-ти до 8-ми - через пункт пропуска "Лынтупы" Поставского района. Упрощенная система касается граждан, которые проживают на приграничной территории.

 

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