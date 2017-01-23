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На этой неделе в Беларусь вернутся морозы
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23 Января 2017 09:02

На этой неделе в Беларусь вернутся морозы

Хотя и не такие сильные, как в начале января. В ближайшие дни ожидается сырая и ветреная погода. А уже со среды температура начнет опускаться. Будет идти снег. А к концу недели вновь ноль градусов и оттепель.

  

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