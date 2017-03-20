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На этой неделе синоптики прогнозируют потепление
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20 Марта 2017 15:27

На этой неделе синоптики прогнозируют потепление

Завтра до плюс восьми. Температура воздуха будет постепенно повышаться. В пятницу до плюс одиннадцати. Тепло сохранится и в ночные часы: от одного до четырех выше нуля. При этом сопровождать весеннюю погоду будут кратковременные дожди. Утром возможны сильные туманы. Водителям следует быть максимально внимательными.

  

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