На этой неделе синоптики прогнозируют потепление

20 Марта 2017 15:27

Завтра до плюс восьми. Температура воздуха будет постепенно повышаться. В пятницу до плюс одиннадцати. Тепло сохранится и в ночные часы: от одного до четырех выше нуля. При этом сопровождать весеннюю погоду будут кратковременные дожди. Утром возможны сильные туманы. Водителям следует быть максимально внимательными.