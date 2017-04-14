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На дорогах ночью и утром возможна гололедица
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17 Апреля 2017 15:41

На дорогах ночью и утром возможна гололедица

Апрельский снегопад. Во всех районах Минской области в выходные синоптики зафиксировали осадки. Самые сильные - в Мядельском районе. Там высота снежного покрова достигла 10 сантиметров. Местные жители сразу поделились увиденным.
В ближайшие дни в столичном регионе сохранится прохладная погода. Температура воздуха днем не превысит 8 градусов. Ночью заморозки до -7.
С изменением погоды ухудшается и ситуация на дорогах. Ночью и утром возможна гололедица. В связи с этим ГАИ рекомендует автовладельцам быть максимально внимательными и выбирать безопасный скоростной режим.
Только за последние сутки в столице произошло более 40 ДТП. За превышение скоростного режима привлечены к ответственности 102 водителя.

  

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