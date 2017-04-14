17 Апреля 2017 15:41

Апрельский снегопад. Во всех районах Минской области в выходные синоптики зафиксировали осадки. Самые сильные - в Мядельском районе. Там высота снежного покрова достигла 10 сантиметров. Местные жители сразу поделились увиденным.

В ближайшие дни в столичном регионе сохранится прохладная погода. Температура воздуха днем не превысит 8 градусов. Ночью заморозки до -7.

С изменением погоды ухудшается и ситуация на дорогах. Ночью и утром возможна гололедица. В связи с этим ГАИ рекомендует автовладельцам быть максимально внимательными и выбирать безопасный скоростной режим.

Только за последние сутки в столице произошло более 40 ДТП. За превышение скоростного режима привлечены к ответственности 102 водителя.



