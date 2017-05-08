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9 Мая 2017 14:20

На чемпионате мира по муай-тай сегодня выходной

Спортсмены присоединились к празднику Великой Победы и посетили историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Подробности в "Панораме".

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