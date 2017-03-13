На базе БГУ создан центр научных компетенций и коммуникаций

13 Марта 2017 07:12

Новый интернет-портал содержит актуальную информацию в сфере науки, которая поможет молодым ученым в подготовке научных публикаций и продвижении их на международной арене. На новом сайте можно получить профессиональную научную консультацию: своим опытом поделятся эксперты ведущего вуза страны. По словам специалистов, научный медиацентр придаст дополнительный импульс публикационной активности наших ученых. Это один из наиболее важных критериев оценки университетов в международных рейтингах.

Павел Соловьев, начальник медиацентра БГУ, доцент, кандидат филологических наук: "Это сайт, на котором собрана информация о том, какие есть наукометрические показатели, в каких журналах следует публиковаться в первую очередь, как правильно цитировать свои собственные работы, цитировать работы других, для того, чтобы получить ответ на простой вопрос, как сделать так, чтобы вас читали как ученого, на вас ссылались".

Символично в Год науки, в Белгосуниверситете впервые создан научно-популярный интернет-журнал "Юнивесайнс". В издании публикуются репортажи и интервью, позволяющие максимально полно и в тоже время просто раскрыть суть научных разработок, которыми занимаются ученые БГУ.