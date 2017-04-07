На авиабазу в Мачулищах прибыли 6 новых вертолетов Ми-8

8 Апреля 2017 15:08

Это уже заключительная партия из 12 летных машин. Контракт на поставку был подписан с холдингом "Вертолеты России" на международном форуме "Армия-2015". Первая часть техники была передана Беларуси в ноябре прошлого года. Отметим, новые вертолеты оборудованы современным навигационным комплексом, функцией ночного виденья и системой беспарашютного десантирования. Такая модель предназначена не только для военных, но и мирных целей. Например, для транспортировки грузов и поисково-спасательных операций.

Отметим, что изначально поставка заключительной партии планировалась на май. Однако Казанский вертолетный завод смог предоставить машины уже в апреле.