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На Августовском канале встретят 10-тысячного путешественника
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19 Апреля 2017 08:07

На Августовском канале встретят 10-тысячного путешественника

Количество иностранцев, которые посещают без виз Августовский канал, растет в преддверии открытия туристического сезона. На этой неделе, как ожидается, там встретят 10-тысячного путешественника. Сейчас уточняют, кто это буде и через какой пункт пропуска он собирается въехать в Беларусь. Отметим, за минувшую неделю территорию парка посетили около тысячи гостей. При этом 700 человек только за субботу – эта цифра стала рекордной для выходного дня.

  

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