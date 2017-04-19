На Августовском канале встретят 10-тысячного путешественника

19 Апреля 2017 08:07

Количество иностранцев, которые посещают без виз Августовский канал, растет в преддверии открытия туристического сезона. На этой неделе, как ожидается, там встретят 10-тысячного путешественника. Сейчас уточняют, кто это буде и через какой пункт пропуска он собирается въехать в Беларусь. Отметим, за минувшую неделю территорию парка посетили около тысячи гостей. При этом 700 человек только за субботу – эта цифра стала рекордной для выходного дня.