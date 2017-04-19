Общество
19 Апреля 2017 08:07
На Августовском канале встретят 10-тысячного путешественника
Количество иностранцев, которые посещают без виз Августовский канал, растет в преддверии открытия туристического сезона. На этой неделе, как ожидается, там встретят 10-тысячного путешественника. Сейчас уточняют, кто это буде и через какой пункт пропуска он собирается въехать в Беларусь. Отметим, за минувшую неделю территорию парка посетили около тысячи гостей. При этом 700 человек только за субботу – эта цифра стала рекордной для выходного дня.
Другие новости
19.04.2017 07:12 / Общество "Дело жизни". Режиссер Анатолий Алай
18.04.2017 21:21 / Общество Первый белорусский круизный теплоход сегодня торжественно спустили на воду в Пинске
18.04.2017 21:12 / Общество Около суток минчане и милиция искали родителей двух мальчиков
18.04.2017 19:23 / Общество Пятый фестиваль "Пасхальный кулич" в этом году стал межконфессиональным
18.04.2017 18:47 / Общество В эту субботу в столице и Минской области пройдут прямые линии
18.04.2017 18:45 / Общество Миллионное дерево высадили в столице
18.04.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на среду, 19 апреля
18.04.2017 15:23 / Общество Животных не угощать!
18.04.2017 15:20 / Общество Зарубежным туристам устраивают экскурсии на Минском тракторном заводе
18.04.2017 15:15 / Общество План благоустройства поселка Колодищи представили жителям
18.04.2017 14:30 / Общество От Бреста до Мозыря за 8 дней
18.04.2017 12:12 / Общество Три температурных рекорда побиты в северном регионе страны
18.04.2017 09:04 / Общество В Беларуси неделя будет не по-весеннему холодной
18.04.2017 07:01 / Общество В Беларусь прибывает глава Организации по Договору о запрещении ядерных испытаний
17.04.2017 21:25 / Общество В деревне Марковичи на второй день Пасхи водят Сулу
17.04.2017 21:20 / Общество Облик главных улиц Минска изменится
17.04.2017 21:19 / Общество Новые квадратные метры оказались "сырыми"
17.04.2017 21:17 / Общество Брестский ЦУМ на реконструкции, но коллектив не без работы