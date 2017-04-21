22 Апреля 2017 11:00

На Августовском канале появилась новая достопримечательность - солнечные часы. Гродненский скульптор Владимир Пантелеев восстанавливал этот объект около двух месяцев. Особая сложность оказалась в установке стрелки точно по солнцу: пришлось ждать и выбирать редкие солнечные дни, чтобы удостовериться в правильности часового хода.