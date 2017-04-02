На 85-м году жизни не стало выдающегося советского поэта Евгения Евтушенко

1 Апреля 2017 21:11

Печальная новость пришла из Соединенных Штатов. Там на 85-м году жизни не стало выдающегося советского и российского поэта Евгения Евтушенко. Прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер, автор более чем 150 книг, переведенных на многие языки. В 1963-м году был номинирован на Нобелевскую премию.

В мае 2015-го поэт посетил художественную галерею Михаила Савицкого в Минске и встретился с Президентом Александром Лукашенко. Евгения Евтушенко похоронят в писательском поселке Переделкино рядом с Борисом Пастернаком. Соболезнование родным и близким поэта выразил Глава государства Александр Лукашенко.