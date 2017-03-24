24 Марта 2017 15:12

Парафия Святой Троицы в Гервятах на Гродненщине осталась без настоятеля. На 63-ем году ушел из жизни ксендз-настоятель Леонид Нестюк. Священник прослужил костелу более 20 лет. Он сумел возродить более чем 500-летний храм, вложив много сил в его реставрацию и создание ландшафта вокруг него. При ксендзе костел Святой Троицы заново услышал стародавний орган. Там проходили вечера музыки. При настоятеле Нестюке были открыты и отреставрированы столетние фрески. Католический храм всегда утопал в цветах, создавая душевную атмосферу для всех прихожан и туристов. За цветами отец Леон ухаживал сам. Благодаря ксендзу костел в Гервятах стали называть белорусским Нотр-Дамом. Службы Леонида Нестюка всегда отличались человеколюбием и добротой. Отец Леон будет похоронен в Гервятах 27 марта.