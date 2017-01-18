18 Января 2017 18:40

Смарт-датчики на минских улицах. На 19 перекрестках Минска появятся специальные детекторы дорожного движения.

При образовании заторов они сами будут регулировать сигналы светофора: когда машин много, для них более длительным будет зеленый. Техническое ноу-хау позволит увеличить пропускную способность улиц. Где уже появились смарт-датчики и как они работают, выяснила Надежда Сербиненко.

Пробки в 8, 9, 10 баллов для Минска пока редкость. Но все же тенденция к собиранию большого количества машин, в особенности в центре города и на крупных пересечениях, свойственна двухмиллионной столице. С течением времени количество машин меньшим не станет. Поэтому регулировать автомобильные потоки будут смарт-датчики.

Умные датчики станут лучшими борцами с пробками на минских улицах. Нововведение затронет прежде всего самые проблемные перекрестки, где проезжает большое количество транспорта. Когда образовывается затор, зеленый будет гореть дольше.

Над реализацией пилотного проекта сейчас работает Госавтоинспекция. Такие системы управления дорожным движением успешно работают в Стамбуле, странах Западной Европы, США, Китае. Там проблема пробок также актуальна. Монтаж первых таких видеодетекторов в Минске сейчас ведется на семи перекрестках проспекта Машерова.

Смарт-система - это набор специальных датчиков: видео, магнитных и Блютуз. Они устанавливаются на светофорных столбах и анализируют дорожную обстановку. Подсчитывают количество машин, их скорость и плотность очереди. При возникновении затора система сама регулирует длительность красного и зеленого сигналов, тем самым разгружает сложный участок.

Вся информация со смарт-датчиков поступает в центральный управляющий пункт ГАИ. Благодаря этому операторы системы смогут не только влиять на загрузку улиц, но и реагировать на возможные ДТП. Еще одна задача смарт-системы - перевести поток машин из центра города на кольцевые магистрали.

Создание зеленых коридоров предусмотрено на первой и второй транспортных кольцевых Минска. Это улицы Машерова, Орловская, Аэродромная, Жукова, Сурганова, проспект Пушкина. Умные датчики, которые сами регулируют потоки, будут установлены на 19 столичных перекрестках.