МВД: Заявлений в милицию по поводу кибератак не поступало

15 Мая 2017 12:04

"Заявлений в милицию по поводу кибератак не поступало", - сообщили в МВД Беларуси. Угроза массовых новых такого рода атак в мире сохраняется. "Вирус-вымогатель" затронул более 200 тысяч пользователей в 150 государствах. Об этом заявил директор Европола Роб Уэйнрайт. Среди пострадавших - компании и корпорации. За снятие блокировки пользователям предлагалось в течение трех суток заплатить выкуп в биткоинах. Так, исполнители кибератаки уже получили более 42 тысяч долларов, однако до сих пор сумма не была снята со счетов - сообщает издание "Таймс". Кибератаки могут повториться. И это несмотря на заметно снизившуюся активность вредоносной программы.