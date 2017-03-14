МВД передаст материалы по Россельхознадзору в Следственный комитет для правовой оценки

14 Марта 2017 15:15

МВД планирует через месяц передать материалы по Россельхознадзору в Следственный комитет для правовой оценки. Расследование находится в активной фазе. По этому вопросу белорусские правоохранители работают во взаимодействии с Комитетом госконтроля и Минсельхозпродом. Однако для предъявления претензий в уголовной плоскости необходимы серьезные доказательства, заявил начальник главного управления службы БЭП. Эдуард Никитин подчеркнул: важно установить, был ли причинен ущерб нашим перерабатывающим предприятиям, его размер и кем он был причинен.