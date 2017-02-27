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МВД Беларуси не планирует пересматривать вопрос о либерализации сроков за распространение наркотиков
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27 Февраля 2017 19:10

МВД Беларуси не планирует пересматривать вопрос о либерализации сроков за распространение наркотиков

В ведомстве подчеркнули, что хотя ситуация в стране остается стабильной, а уровень наркопреступности снижается, говорить об изменениях в законодательстве пока рано. За минувший год в Беларуси изъято более 380 килограммов наркотиков и почти 50 килограммов психоактивных веществ. Ликвидированы 200 интернет-магазинов, 42 крупных канала поставки. В МВД отметили, что с введением антинаркотического декрета рынок постепенно отошел от спайсов. Сейчас силовики вновь фиксируют интерес к опиатам – это подтверждает статистика Минздрава.

В Минздраве подчеркнули, что программа социальной реабилитации в Беларуси будет расширена.

  

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