Общество
27 Февраля 2017 19:10
МВД Беларуси не планирует пересматривать вопрос о либерализации сроков за распространение наркотиков
В ведомстве подчеркнули, что хотя ситуация в стране остается стабильной, а уровень наркопреступности снижается, говорить об изменениях в законодательстве пока рано. За минувший год в Беларуси изъято более 380 килограммов наркотиков и почти 50 килограммов психоактивных веществ. Ликвидированы 200 интернет-магазинов, 42 крупных канала поставки. В МВД отметили, что с введением антинаркотического декрета рынок постепенно отошел от спайсов. Сейчас силовики вновь фиксируют интерес к опиатам – это подтверждает статистика Минздрава.
В Минздраве подчеркнули, что программа социальной реабилитации в Беларуси будет расширена.
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