5 Января 2017 18:45

Музыкальный утренник для детей из многодетных семей прошел и в Заводском районе столицы.

Малышей развлекали сказочные персонажи: водили хороводы, пели песни и разгадывали интересные ребусы. Надо было удивить и очаровать хозяина зимы - Деда Мороза.

После праздничной программы участников праздника ждали сладкие новогодние подарки.

В эти дни в Минске подводят итоги акции "Наши дети". В поддержку благотворительного марафона было организовано полтысячи праздничных мероприятий. В них поучаствовали представители общественных объединений, государственных учреждений, министерств, а также дипломаты и волонтеры.