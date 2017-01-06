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Музыкальный утренник для детей из многодетных семей
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5 Января 2017 18:45

Музыкальный утренник для детей из многодетных семей

Музыкальный утренник для детей из многодетных семей прошел и в Заводском районе столицы.

Малышей развлекали сказочные персонажи:  водили хороводы, пели песни и разгадывали  интересные ребусы. Надо было удивить и очаровать хозяина зимы - Деда Мороза.

После праздничной программы участников праздника ждали  сладкие новогодние подарки.

В эти дни в Минске подводят итоги акции "Наши дети". В поддержку благотворительного марафона  было организовано полтысячи праздничных мероприятий. В них поучаствовали представители общественных объединений, государственных учреждений, министерств, а также дипломаты и волонтеры.

 

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