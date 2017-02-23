Мужчин сегодня поздравляют и сотрудники ГАИ

23 Февраля 2017 15:30

В Минском районе совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи провели праздничную акцию. В главной роли вместо инспектора - девушка-водитель. По задумке, у нее сломался автомобиль, она не может самостоятельно справиться с поломкой. Подарки и поздравления в результате получали только настоящие джентльмены - те, кто вызвался помочь автоледи.

Сотрудники ГАИ традиционно поздравляют автомобилистов с праздниками. Во время таких мероприятий еще раз напоминают, что необходимо соблюдать все правила дорожного движения и быть максимально внимательными.