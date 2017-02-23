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Мужчин сегодня поздравляют и сотрудники ГАИ
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23 Февраля 2017 15:30

Мужчин сегодня поздравляют и сотрудники ГАИ

В Минском районе совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи провели праздничную акцию. В главной роли вместо инспектора - девушка-водитель. По задумке, у нее сломался автомобиль, она не может самостоятельно справиться с поломкой. Подарки и поздравления в результате получали только настоящие джентльмены - те, кто вызвался помочь автоледи.

Сотрудники ГАИ традиционно поздравляют автомобилистов с праздниками. Во время таких мероприятий еще раз напоминают, что необходимо соблюдать все правила дорожного движения и быть максимально внимательными.

  

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