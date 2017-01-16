Музей народной архитектуры и быта - одно из самых популярных мест отдыха в зимние уик-энды

15 Января 2017 12:00

В зимние уик-энды одним из самых популярных мест отдыха белорусов и гостей нашей страны стал Музей народной архитектуры и быта в Строчицах. Это единственное место, где экспонаты размещаются под открытым небом. Подробнее Наталья Бордиловская.

Беларусь в миниатюре. На 150-ти гектарах под Минском разместились Поднепровье, Поозерье, центральная Беларусь. Вот-вот уникальную экспозицию пополнят памятники деревянного зодчества и аутентичные вещи Понемонья, западного и восточного Полесья. Здания, возраст которых века, свозили из всей страны, чтобы сберечь. 35 образцов. Причем, не просто поставили дома, мельницы и церкви на новую землю - каждый регион украсили характерным ландшафтом и растениями: сосновые заросли Поозерья, больше лугов - Поднепровье.

Здесь знакомят не только с аутентикой, в Музее народной архитектуры и быта архаику сочетают с современностью. Так, хотите вспомнить транспортное средство наших бабушек и дедушек - пожалуйста, вас прокатят на лошади. Хотите подняться до небес - здесь есть свой мини-аэродром и дельтаплан. Даже на волнах можно проплыть в челне по водам реки Птичь. Исследование и передачу секретов аутентики музей осуществляет не только через архитектуру. В Строчицах популяризируют белорусскую кухню. Кроме драникав, подлива, мачанка. А вот рецепты народных напитков - медовухи, изс клюквы, из хрена - особенно не раскрывают.

Строчицы - академия белорусской фольклористики. Здесь реконструируют все народные праздники и приглашают на них всех желающих. К Рождеству Христову в музейных Строчицах коледование. Вифлеемская звезда на деревце. Угощение кутьей. Гадание. Вождение Медведя и Козы.

Впрочем, в этом году с учетом Восточного календаря в списке главных рождественских персонажей появился... Петух! У белорусов это уважаемая птица: отгоняла нечистую силу своим криком. А еще предсказывала судьбу незамужним девушкам. На порог дома ставили миску с водой, тарелку с зерном, клали зеркало и запускали петуха. Строчицкий петух наворожил 2017-й годом ярким, успешным, богатым.