Мусору не место на природе

19 Апреля 2017 18:43

Охранники флоры и фауны личным примером доказывают, что водоемы и пруды должны быть чистыми. Инспекторы природоохраны совместно с объединением охотников и рыболовов в очередной раз приводят в порядок Петровичское водохранилище. Такой волонтерский экомарафон проходит уже четвертый год подряд.

Накануне открытия сезона массового отдыха на природе 4-й год подряд проводится республиканская акция "Чистый водоем". Продлится она до конца апреля. Впереди у волонтеров уборка Чижовского и Заславского водохранилищ, Вячи, реки Свислочь.