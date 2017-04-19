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Мусору не место на природе
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19 Апреля 2017 18:43

Мусору не место на природе

Охранники флоры и фауны личным примером доказывают, что водоемы и пруды должны быть чистыми. Инспекторы природоохраны совместно с объединением охотников и рыболовов в очередной раз приводят в порядок Петровичское водохранилище. Такой волонтерский экомарафон проходит уже четвертый год подряд.

Накануне открытия сезона массового отдыха на природе 4-й год подряд проводится республиканская акция "Чистый водоем". Продлится она до конца апреля. Впереди у волонтеров уборка Чижовского и Заславского водохранилищ, Вячи, реки Свислочь.

  

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