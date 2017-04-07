7 Апреля 2017 15:26
Мультфильм 9-летней гимназистки из Слуцка покорил Москву
На Международном кинофестивале короткометражных фильмов Светлана Крупская взяла Гран-при за собственный ролик. Четырехминутный мультфильм девочка снимала в домашних условиях. Самостоятельно написала сценарий с поучительной историей.
Главных героев и объемные декорации она готовила из пластилина. По сюжету, событие разворачивается в одном из городских переулков с частным сектором. Четыре дома спорили, кто из них самый красивый и лучший.
Одновременно с кинофестивалем в Москве проходила и 6-ая Международная научно-практическая конференция, где Светлана Крупская продемонстрировала еще один свой авторский проект - только уже исследовательский. Научную работу гимназистка посвятила выведению цыплят и перепелов в инкубаторе. Ее исследование оценили дипломом первой степени.
Научно-практическая конференция в Москве в этом году объединила более полутысячи юных изобретателей из разных стран мира. Делегацию из Беларуси представляли преимущественно школьники из центрального региона - Несвижа, Молодечно и Слуцка.