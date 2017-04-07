Мультфильм 9-летней гимназистки из Слуцка покорил Москву

7 Апреля 2017 15:26

На Международном кинофестивале короткометражных фильмов Светлана Крупская взяла Гран-при за собственный ролик. Четырехминутный мультфильм девочка снимала в домашних условиях. Самостоятельно написала сценарий с поучительной историей.

Главных героев и объемные декорации она готовила из пластилина. По сюжету, событие разворачивается в одном из городских переулков с частным сектором. Четыре дома спорили, кто из них самый красивый и лучший.

Одновременно с кинофестивалем в Москве проходила и 6-ая Международная научно-практическая конференция, где Светлана Крупская продемонстрировала еще один свой авторский проект - только уже исследовательский. Научную работу гимназистка посвятила выведению цыплят и перепелов в инкубаторе. Ее исследование оценили дипломом первой степени.

Научно-практическая конференция в Москве в этом году объединила более полутысячи юных изобретателей из разных стран мира. Делегацию из Беларуси представляли преимущественно школьники из центрального региона - Несвижа, Молодечно и Слуцка.