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МТЗ встретил 9 мая масштабным перформансом
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9 Мая 2017 09:31

МТЗ встретил 9 мая масштабным перформансом

Символично решили поздравить белорусов с праздником на Минском тракторном заводе. Работники предприятия встретили 9 мая масштабным перформансом. У проходной завода появилась надпись "Победа". В то же время около двухсот заводчан изобразили поздравление “С праздником”. Ровно в полночь водители включили ближний свет фар и аварийные огни, а участники направили вверх фонарики. Для построения потребовалось 160 автомобилей и тракторов.  

  

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