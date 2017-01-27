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МТЗ открывает двери для туристов
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27 Января 2017 18:40

МТЗ открывает двери для туристов

Попасть в сборочный цех! МТЗ открывает двери для туристов. Впервые своими глазами можно увидеть, как собирается знаменитый трактор "Белорус". Во время экскурсии показывают весь технологический процесс: от производства деталей до сборочного конвейера. В программе - посещение музея и выставки тракторов МТЗ.

Поступили и заявки от туристических групп, учебных заведений. Первые экскурсии по заводу проведут в начале февраля.

  

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