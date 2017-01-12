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Мотоциклисту, сбившему инспектора ГАИ, приговор оставили без изменений
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10 Января 2017 12:05

Мотоциклисту, сбившему инспектора ГАИ, приговор оставили без изменений

Мотоциклисту, сбившему в белорусской столице  инспектора ГАИ, приговор оставили без изменений. В Минском городском суде сегодня состоялось слушание по кассационной жалобе. По вине обвиняемого в апреле прошлого года произошло ДТП на проспекте Независимости, в котором сильно пострадал инспектор ГАИ. Вердикт суда  - 5 лет колонии, лишение права управлять транспортным средством в течение пяти лет и штраф 30 тысяч рублей. И сегодня суд апелляции отклонил. В зале  присутствовали только родственники мотоциклиста. Сторону потерпевшего представляла адвокат. На данный момент сотрудник дорожной милиции еще проходит лечение, а подсудимый находится в СИЗО в Жодино.

 

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