Московскому району столицы - 40!

7 Апреля 2017 18:43

Торжественное мероприятие по поводу юбилея объединило лучших представителей промышленных предприятий, общественных организаций, медицинских и учебных заведений. За самоотверженный труд и вклад в развитие района они получили благодарности и грамоты. В рамках праздника провели танцевальные флешмобы, а также символически запустили в небо 40 воздушных шаров.

Торжественные мероприятия продолжатся и в выходные. Завтра в парке имени Павлова - большой праздник для всех жителей Московского района.