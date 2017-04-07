Общество
7 Апреля 2017 18:43
Московскому району столицы - 40!
Торжественное мероприятие по поводу юбилея объединило лучших представителей промышленных предприятий, общественных организаций, медицинских и учебных заведений. За самоотверженный труд и вклад в развитие района они получили благодарности и грамоты. В рамках праздника провели танцевальные флешмобы, а также символически запустили в небо 40 воздушных шаров.
Торжественные мероприятия продолжатся и в выходные. Завтра в парке имени Павлова - большой праздник для всех жителей Московского района.
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