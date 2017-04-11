Московский район с 40-летием поздравили маленькие его жители

11 Апреля 2017 15:32

Выразительное чтение стихов, танцевальные, вокальные и инструментальные номера. Музыкальное поздравление по случаю 40-летия Московского района подготовили самые маленькие его жители. Воспитанники детских садов презентовали свое творчество в семи направлениях. Например, ясли-сад № 80 демонстрировал экологические проекты, через которые дети учатся наблюдать за птицами и беречь природу. На экскурсию по мини-достопримечательностям, зеленым паркам и предприятиям Московского района приглашали остальные участники фестиваля "Маленькая звезда". Кстати, юбиляру посвятили и кулинарные шедевры - караваи. Не съедобных листах из мастики или крема рисовали символы района.

Отметим, на территории Московского района работают 65 дошкольных заведений, сейчас возводят еще один детский сад и школу.