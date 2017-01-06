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Морское путешествие на остров новогодних кладов
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4 Января 2017 18:44

Морское путешествие на остров новогодних кладов

Воспитанники столичного детского социально-педагогического центра получили оригинальный подарок к зимним праздникам.  На день мальчики и девочки перевоплотились в корабельную команду - интерактивное шоу в стиле пиратских приключений для детворы подготовили солдаты столичной армейской части.  Вместе с детьми артисты отправились в путешествие на остров сладких подарков.

Для того чтобы дети могли поддерживать себя в хорошей физической форме, солдаты приготовили для них и спортивный сюрприз - подарили набор для тенниса, гимнастические шары и обручи.

 

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