Морское путешествие на остров новогодних кладов

4 Января 2017 18:44

Воспитанники столичного детского социально-педагогического центра получили оригинальный подарок к зимним праздникам. На день мальчики и девочки перевоплотились в корабельную команду - интерактивное шоу в стиле пиратских приключений для детворы подготовили солдаты столичной армейской части. Вместе с детьми артисты отправились в путешествие на остров сладких подарков.

Для того чтобы дети могли поддерживать себя в хорошей физической форме, солдаты приготовили для них и спортивный сюрприз - подарили набор для тенниса, гимнастические шары и обручи.