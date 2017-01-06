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Морозы в Беларуси продолжают бить рекорд
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9 Января 2017 07:02

Морозы в Беларуси продолжают бить рекорд

Самая низкая температура на выходных зафиксирована в Витебской области - минус 34. Из-за арктического холода увеличилось число аварий и пожаров, участились и случаи обморожения. Медики сообщают о гибели от переохлаждения трех человек в Минской области и одного в Могилевской. Оранжевый уровень опасности сохранится и сегодня по стране. Днем будет около 16-ти градусов ниже нуля. Осадков при этом не прогнозируются. А уже к середине недели морозы начнут постепенно ослабевать.

 

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