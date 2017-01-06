Морозы в Беларуси продолжают бить рекорд

9 Января 2017 07:02

Самая низкая температура на выходных зафиксирована в Витебской области - минус 34. Из-за арктического холода увеличилось число аварий и пожаров, участились и случаи обморожения. Медики сообщают о гибели от переохлаждения трех человек в Минской области и одного в Могилевской. Оранжевый уровень опасности сохранится и сегодня по стране. Днем будет около 16-ти градусов ниже нуля. Осадков при этом не прогнозируются. А уже к середине недели морозы начнут постепенно ослабевать.