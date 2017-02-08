8 Февраля 2017 18:53

Морозы с ветром в Беларусь принесла "Эрика" - арктический антициклон с Карского моря. Дополнительное ощущение мороза создает ветер. Между тем, многим такое классическое сочетание - мороз и солнце - только по вкусу. Про плюсы минуса - Ян Пашкевич.

Последние несколько дней даже самые арктические прогнозы погоды вызывают у Эрики Кривчени только улыбку. Женщина шутит, что названный ее именем антициклон дал, наконец, возможность впервые в жизни встретить в Беларуси свою тезку.

Кстати, Эрике Кривчене очень повезло, ведь назвать антициклон своим именем стоит почти три сотни евро. Запросы со всего мира принимает немецкая метеорологическая служба. Например "Эрика" названа в честь обычной жительницы Германии Эрики Рот. Антициклоны в этом году получают женские имена, а циклоны, наоборот, войдут в метеорологическую историю под мужскими именами - например, Аксель.

А вот Александр Ульянов из Солигорска встречает скандинавскую погоду под пестрым парусом! В этом году впервые он освоил зимний виндсерфинг. В морозную регату отправляется ежедневно по ледовому покрову городского водохранилища.

Кроме того, чистая атмосфера и сильный мороз создают в воздухе и световые иллюзии - вроде гало и световых столбов. Влага в воздухе кристаллизируется и преломляет свет в необычные узоры. Таким же образом появляются морозные пейзажи и на оконных стеклах.

По словам синоптиков, и сегодня ночью минус достигнет 28 градусов. Днем же температура не опустится ниже 14 мороза. Классическое сочетание - мороз и солнце - будет хозяйничать до конца недели.