Морозная "Эрика" несет в Беларусь аномальные холода

Общество
7 Февраля 2017 12:11
Морозная "Эрика" несет в Беларусь аномальные холодаВ Беларуси снова холодает. Уже сегодня днем температура опустится до минус 12-18, ночью ожидается до 20-ти ниже нуля. Таковы последствия антициклона "Эрика". Дополнительное ощущение холода создаст сильный ветер, и ощущаться будет еще на 7 градусов морознее. На отдельных дорогах - сильная гололедица. А завтра столбики термометров опустятся намного ниже климатической нормы. Ночные пики будет достигать 28-ми градусов мороза. Такая погода продержится до выходных. Более того, в ближайшие дни есть большая вероятность появления интересных оптических явлений - гало, ложные солнца, пурпурные закаты и световые столбы.
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