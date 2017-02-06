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Морозная "Эрика" несет в Беларусь аномальные холода
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7 Февраля 2017 12:11

Морозная "Эрика" несет в Беларусь аномальные холода

В Беларуси снова холодает. Уже сегодня днем температура опустится до минус 12-18, ночью ожидается до 20-ти ниже нуля. Таковы последствия антициклона "Эрика". Дополнительное ощущение холода создаст сильный ветер, и ощущаться будет еще на 7 градусов морознее. На отдельных дорогах - сильная гололедица. А завтра столбики термометров опустятся намного ниже климатической нормы. Ночные пики будет достигать 28-ми градусов мороза. Такая погода продержится до выходных. Более того, в ближайшие дни есть большая вероятность появления интересных оптических явлений - гало, ложные солнца, пурпурные закаты и световые столбы.  

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