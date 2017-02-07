7 Февраля 2017 15:22
Мороз сегодня утром застал врасплох жителей столицы
Многие минчане вовремя не смогли попасть на работу. Причиной стали авто, которые не заводились при сильном минусе. Однако мороз не повлиял на работу общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы движутся в соответствии с расписанием. Всплеска аварий на дорогах столицы в связи с погодой не фиксируется. По словам инспекторов ГАИ, в основном происходят мелкие ДТП, причина которых - чаще всего неправильно выбранный скоростной режим. Дорожные милиционеры готовы прийти на помощь автовладельцам, которые не могут завести машину или застряли в снежных сугробах.
А вот столичным моржам минус за окном только в радость. Многие минчане вместо теплой одежды выбирают купание в полынье. Так, на Комсомольском озере возле спасательной станции все желающие могут с головой окунуться под лед.
По прогнозам синоптиков, морозы в ближайшие дни только усилятся. Сейчас погоду на территории области формирует арктический циклон "Эрика". Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметки минус 24 градуса. Дополнительное ощущение холода создаст и сильный ветер. Из-за него температура будет казаться на 5-7 градусов ниже фактической. Отступят трескучие морозы только в конце недели.