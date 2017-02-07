Мороз сегодня утром застал врасплох жителей столицы

7 Февраля 2017 15:22

Многие минчане вовремя не смогли попасть на работу. Причиной стали авто, которые не заводились при сильном минусе. Однако мороз не повлиял на работу общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы движутся в соответствии с расписанием. Всплеска аварий на дорогах столицы в связи с погодой не фиксируется. По словам инспекторов ГАИ, в основном происходят мелкие ДТП, причина которых - чаще всего неправильно выбранный скоростной режим. Дорожные милиционеры готовы прийти на помощь автовладельцам, которые не могут завести машину или застряли в снежных сугробах.

А вот столичным моржам минус за окном только в радость. Многие минчане вместо теплой одежды выбирают купание в полынье. Так, на Комсомольском озере возле спасательной станции все желающие могут с головой окунуться под лед.

По прогнозам синоптиков, морозы в ближайшие дни только усилятся. Сейчас погоду на территории области формирует арктический циклон "Эрика". Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметки минус 24 градуса. Дополнительное ощущение холода создаст и сильный ветер. Из-за него температура будет казаться на 5-7 градусов ниже фактической. Отступят трескучие морозы только в конце недели.