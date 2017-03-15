Молодых и талантливых граждан Беларуси чествовали в Несвижском замке

15 Марта 2017 18:50

Юноши и девушки имели возможность получить свой первый паспорт из рук губернатора Минской области, олимпийской чемпионки Аллы Цупер или телеведущей Светланы Боровской. В свои 14 ребята уже достигли значительных успехов в учебе, спорте и творчестве - это призеры республиканских соревнований, лауреаты интеллектуальных конкурсов и победители предметных олимпиад. Всего - более 40 представителей молодой элиты центрального региона.

Кроме паспортов, героям всебелорусской акции вручили красочные альбомы об истории нашей родины, государственном строе и национальных традициях. После официальной части делегации из каждого района Минской области отправились на экскурсию по дворцово-парковому ансамблю и Несвижу.