20 Апреля 2017 18:46

Молодые специалисты Минской области разработали особый интернет-проект под названием "В профессии". Об этом стало известно сегодня во время диалога на форуме рабочей молодежи БРСМ. По словам разработчиков, основная идея проекта - рассказать абитуриентам или людям, которые находятся в поиске рабочего места, о редких и довольно востребованных профессиях на рынке труда.

Всего в мероприятии поучаствовали более сотни человек. После презентаций своих проектов молодые люди обсудили волнующие их вопросы с представителями власти.