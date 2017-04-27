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Молодые рок-музыканты собрались на форум Rock Junior - 2017
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28 Апреля 2017 18:52

Молодые рок-музыканты собрались на форум Rock Junior - 2017

Лучшего гитариста, барабанщика и вокалиста выбрали в столице. Молодые рок-музыканты собрались на форум Rock Junior - 2017. На импровизированном баттле - 10 молодых коллективов. Поп, панк, джаз-фьюжн - почти все направления рока звучали со сцены. Причем, представленные композиции собственного написания.

Музыкальный форум в Минске проводится уже седьмой год. После участия в конкурсе многие рок-композиции попадают в эфиры радиостанций.

  

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