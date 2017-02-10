В Академии наук стартует проект "Молодой ученый под ключ"

12 Февраля 2017 12:07

Под таким названием в Год науки в Академии наук стартует новый проект. По задумке, он не просто познакомит молодежь с научным потенциалом страны, но и поможет определиться с выбором профессии. Его накануне презентовали в столице на масштабном форуме. В большом зале президиума собрались несколько поколений ученых. Академики и доктора поделились опытом со студентами и молодыми исследователями. Затем в институтах и лабораториях Академии наук прошла экскурсия для подрастающего поколения ученых. Здесь же стало известно, что самые талантливые и целеустремленные смогут пройти стажировку под руководством лучших ученых Беларуси.

Такой форум в нашей стране прошел впервые. К слову, его идейные вдохновители - не только ученые, но и самая авторитетная организация страны "Белая Русь".