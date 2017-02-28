Молодежь за открытые границы

28 Февраля 2017 17:20

БРСМ поддержал решение о безвизовом въезде в Беларусь. Символом гостеприимства стали дизайнерские скворечники для пернатых туристов - их украшают национальным орнаментом и приглашениями посетить Беларусь. Евроремонт для птичьих домиков сделали и заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков вместе с министром образования Игорем Карпенко.