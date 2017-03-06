Молодежь призывает отказаться от наркотиков

6 Марта 2017 15:37

Флешмоб, посвященный здоровому образу жизни, устроили столичные школьники. Мероприятие прошло в одном из торговых центров Минска в рамках городской акции "Здоровье и молодость". Участниками танцевального шоу стали три сотни учеников из разных районов города.

За лучшие номера авторов и участников наградили. Они получили грамоты и ценные подарки.