Молодежь презентовала инновационные проекты в столице

15 Февраля 2017 18:55

Бронетехника Второй мировой, катушка Теслы и робот-строитель - свои инновационные проекты в столице презентовала молодежь. 16-я городская выставка технического творчества во Дворце детей и молодежи объединила четыре сотни экспонатов. Изобретения представляли в 10 номинациях - от архитектурного и военно-исторического макетирования до дизайна и робототехники.

Выставка приурочена к Году науки и продлится до 10 марта. По итогам победители примут участие в республиканских и международных конкурсах.