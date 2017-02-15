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Молодежь презентовала инновационные проекты в столице
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15 Февраля 2017 18:55

Молодежь презентовала инновационные проекты в столице

Бронетехника Второй мировой, катушка Теслы и робот-строитель - свои инновационные проекты в столице презентовала молодежь. 16-я городская выставка технического творчества во Дворце детей и молодежи объединила четыре сотни экспонатов. Изобретения представляли в 10 номинациях - от архитектурного и военно-исторического макетирования до дизайна и робототехники.

Выставка приурочена к Году науки и продлится до 10 марта. По итогам победители примут участие в республиканских и международных конкурсах.

  

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