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Мокрый снег и туман ожидает белорусов в новогодние дни
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31 Декабря 2016 09:15

Мокрый снег и туман ожидает белорусов в новогодние дни

Сегодня и завтра будет сырая и ветреная погода. На дорогах - гололедица. Дискомфорта добавит и холодный порывистый ветер. Температура в новогоднюю ночь от минус 5 до плюс 2, днем ​​от 2 мороза до 4 тепла. Похолодает только во вторник, 3 января, температура опустится до минус 7.

 

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