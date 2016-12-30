Мокрый снег и туман ожидает белорусов в новогодние дни

31 Декабря 2016 09:15

Сегодня и завтра будет сырая и ветреная погода. На дорогах - гололедица. Дискомфорта добавит и холодный порывистый ветер. Температура в новогоднюю ночь от минус 5 до плюс 2, днем ​​от 2 мороза до 4 тепла. Похолодает только во вторник, 3 января, температура опустится до минус 7.