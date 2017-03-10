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Модный показ в детском саду
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10 Марта 2017 15:31

Модный показ в детском саду

Необычный фэшн в Вилейке. Модный показ в детском саду. Экоколлекцию-2017 представали сами воспитанники. На импровизированном подиуме 15 неповторимых образов. Причем, вместо привычных тканей платья из компакт-дисков, костюмы из пакетов от сока, пластиковых стаканов и старых газет.

Модную коллекцию педагоги подготовили вместе с воспитанниками во время мастер-классов. Каждый сезон здесь проводятся различные экологические акции.

  

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