Мобильные приемные Администрации Президента. День второй

17 Февраля 2017 21:00

От областных до районных центров нормы Декрета № 3 и личные ситуации с глазу на глаз объясняют и разрешают руководство политического штаба и помощники Президента. Подробности у

Пожалуй, самая обсуждаемая тема не только в Байнете, но и на кухнях, в очередях в поликлиниках - мобильные приемные Администрации Президента. И, разумеется, первый эффект от такого разговора с глазу на глаз. Сегодня день второй. От областных до районных центров - нормы Декрета № 3 разъясняют в формате личного приема, а также во время прямых линий. Желающих проконсультироваться, рассказать о своей спорной ситуации было действительно много. И зачастую заявленными тремя часами спикеры не ограничивались. Это был долгий рабочий день, но главное - люди услышаны, многие вопросы удалось решить прямо на месте.

На самом деле получить комментарий высоких чиновников было непросто. Журналистам часто отказывали в интервью, объясняя это "нежелание" так: "пусть лучше скажут люди". Ведь основная задача – услышать. Понять человека, максимально погрузиться в проблему. И самое главное – найти решение. Безусловно, не в одиночку. В тандеме работают представители местной власти. Приема первого замглавы Администрации Президента Максима Рыженкова ждали более десятка человек. В Рогачев люди приезжали даже из соседнего Буда-Кошелево. Приняли каждого.

В 35-тысячном Рогачеве подсчитали: 10 % населения – это те, кто не желает участвовать в финансировании госрасходов. Успешно расстались со статусом социального иждивенца 11 человек, некоторым налог сократили на 50 %. Сколько ни обращалась Валентина Чернышева – в исполкоме никак не шли на уступки. В 2015 ей не хватило всего недели трудового стажа, чтобы миновать действие декрета. Сторож детского сада пришла с последней надеждой. Услышали. Платить налог ей не придется. От быстроты, а главное положительного решения сдержать эмоции было очень сложно.

А вот замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич сегодня работал в Ивье, а после отправился в Лиду. Казалось бы, рукой подать, расстояние между городами чуть более 30 километров, значит, и вопросы должны быть схожие. Но на деле все наоборот. Да, многие оказались псевдоиждивенцами, но вот почему сценарии разные? И к каждому человеку нужен свой подход.

В Борисовском райисполкоме сегодня состоялся и личный прием помощника Президента - начальника главного идеологического управления Администрации Всеволода Янчевского. Кто-то хлопотал за себя, другие - за ближайших родственников. Например, Елена Горбач просила за сына. А вот за Александру Белоусову просить некому. Девушка сирота. В 2014-м попала под сокращение. Восстановилась на учебу - на работу студентку никто не брал. Через год забеременела, врачи категорически запретили труд, ведь у девушки были две неудачные беременности. Лето 2015-го провела в больнице на сохранении. В итоге - претензии из-за тринадцати дней.

Впрочем, консультации на тему социального иждивенчества - хоть и приоритетный, но далеко не единственный вопрос, который адресуют чиновникам белорусы. Люди приходят за советом. Кто-то оказался в сложной ситуации: проблемы со здоровьем, кто-то воспитывает ребенка в одиночку, просят помочь и с трудоустройством.

Именно на чуткий подход в рассмотрении личных вопросов как раз и ориентировал Глава государства, назначая новое руководство политического штаба. Об этом Президент снова напоминал совсем недавно: на совещании по обновлению работы госорганов Беларуси. Никакого бюрократизма и волокиты. И главное – ни одно обращение не должно оставаться без внимания.

В январе в Администрацию Президента поступило более двух тысяч обращений (по сравнению с прошлым годом тенденция на уменьшение). В топе запросов - деятельность судов, правоохранительных органов, строительство жилья, ЖКХ и вопросы соцзащиты. В зависимости от региона ротация этих строчек (нарекания и вопросы) как маяки для помощников Президента. И экзамен для местных властей.

Согласно статистике, комиссия Брестского исполкома оказалась самой лояльной, ведь чаще обращаются люди с непростой судьбой. Так, из 230-ти рассмотренных обращений решено освободить от уплаты сбора в связи с трудной жизненной ситуацией 109 человек.

Понятно, в силу личных обстоятельств, состояния здоровья не у всех есть возможность прийти и задать вопрос лично. Поэтому адресовать его можно, просто набрав номер. Главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков сначала несколько часов отвечал на вопросы по телефону, а затем во время личного приема. Вместе со специалистами различных служб могилевчане получили полноформатную консультацию: когда, куда и с какими документами надо обращаться, чтобы по ошибке не примерять статус иждивенца.

На прием к главному инспектору по Гродненской области сплошь молодежь. Многие из них получали высшее образование на платной основе. Дипломы вручили 30 июня 2015 года. Ну, а если кто-то не успевал устроиться на работу с 1 июля по 1 января 2016-го, то уже попадал под действие Декрета № 3. С такой ситуацией столкнулся Артем Левин из Волковыска. Более полугода провел в поисках работы, так как везде требовали стаж и опыт. В 2016-м устроился юрисконсультом. Безусловно, в таком случае идут навстречу.

Понятно, в применении декрета еще есть шероховатости. И личный контакт – это еще и своего рода конспект для региональных помощников, Администрации Президента. Помогут примеры из жизни. Выездные приемы возобновятся и в следующие четверг и пятницу. На очереди Гомель и Буда-Кошелев. Чья-то проблема решается за 10-15 минут, где-то требуется больше времени. Чиновники уверяют: будут принимать до последнего человека.

Лучший показатель эффективности мобильных приемных - отзывы людей. Сегодня это были несколько сотен человек, но те, в чью пользу решилась ситуация, расскажут знакомым, родным, соседям. И, возможно, у них схожие сценарии. Наглядный пример сохранит время и нервы. В этом убедились и те, кто в течение этих двух дней приходил со своими сложными проблемами, в итоге оказавшимися такими простыми. Ведь это еще и психологический момент. Поддержать, сказать воодушевляющие слова, дать надежду. И в конце концов доказать, что никто не безразличен к чужому горю и проблемам.

Комиссии по рассмотрению обращений по уплате сбора на финансирование госрасходов будут работать и завтра. Кроме того, приемы проведут руководство мэрии, Мингорсовета и администраций районов Минска.