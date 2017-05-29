Мобильное приложение расскажет о составе магазинных продуктов

30 Мая 2017 18:40

Личный диетолог для каждого белоруса. Программисты разработали мобильное приложение, которое расскажет о составе магазинных продуктов. Ингредиенты йогурта, хлеба, мяса телефон считывает со штрих-кода товара. Все данные о составе продуктов разработчики взяли с упаковки и сделали их понятными для покупателей. Приложение объясняет пользу каждого ингредиента и составляет так называемый рейтинг дружелюбия. Чем выше отметка, тем более полезным для здоровья считается продукт.

Сейчас мобильный диетолог может сообщить о 50 тысячах товаров и даже составить ежедневный рацион питания.