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Мобильное приложение расскажет о составе магазинных продуктов
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30 Мая 2017 18:40

Мобильное приложение расскажет о составе магазинных продуктов

Личный диетолог для каждого белоруса. Программисты разработали мобильное приложение, которое расскажет о составе магазинных продуктов. Ингредиенты йогурта, хлеба, мяса телефон считывает со штрих-кода товара. Все данные о составе продуктов разработчики взяли с упаковки и сделали их понятными для покупателей. Приложение объясняет пользу каждого ингредиента и составляет так называемый рейтинг дружелюбия. Чем выше отметка, тем более полезным для здоровья считается продукт.

Сейчас мобильный диетолог может сообщить о 50 тысячах товаров и даже составить ежедневный рацион питания.

  

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