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Многодетная семья Домоскановых из Чечерска отпраздновала новоселье
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30 Декабря 2016 08:04

Многодетная семья Домоскановых из Чечерска отпраздновала новоселье

Дом как новогодний подарок. В Чечерске семья Домоскановых, которая воспитывает 6 приемных детей, отпраздновала новоселье.  На строительство из республиканского и областного бюджета было выделено более 300 000 рублей. Дом, общая площадь которого составляет почти 200 квадратных метров,  полностью оснащен мебелью и необходимым оборудованием. Сегодня в Гомельской области проживает более 4 000 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, почти 80% из них воспитываются в семьях.

 

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