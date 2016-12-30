Многодетная семья Домоскановых из Чечерска отпраздновала новоселье

30 Декабря 2016 08:04

Дом как новогодний подарок. В Чечерске семья Домоскановых, которая воспитывает 6 приемных детей, отпраздновала новоселье. На строительство из республиканского и областного бюджета было выделено более 300 000 рублей. Дом, общая площадь которого составляет почти 200 квадратных метров, полностью оснащен мебелью и необходимым оборудованием. Сегодня в Гомельской области проживает более 4 000 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, почти 80% из них воспитываются в семьях.