Общество
30 Декабря 2016 15:17
Многие белорусы встретят Новый год на рабочем месте
Многих белорусов новогодний бой курантов застанет не дома с семьей, а на рабочем месте. Всю ночь до 4:30 будет работать столичное метро, а до 5-ти утра - курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи. Сопровождать минчан в новогоднюю сказку следует праздничным персонажам, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А команда пиротехников после полуночи раскрасит небо над Минском фейерверками. Подробнее - Ян Пашкевич.
Двухметровый медведь и "голосистый" талисман 2017-го вопрос, в чем встречать Новый год, артисты этого театра уже давно решили. Под звон курантов у Дворца спорта начнется маскарад, а сказочная команда поможет зимнему волшебнику никого не оставить без искренней улыбки.
Чудодейственным теремом стала городская ратуша. Ежедневно вечером сказочные герои приглашают детвору на представления. Здесь же их желания осуществляет и сам хозяин зимы.
Конечно же, самый занятый человек в новогоднюю ночь - это праздничный волшебник Дед Мороз, вот смогли поймать его только на крыше ратуши.
Яркие световые декорации новогодней сказки создает Владислав Лексаков. На рабочем месте будет встречать и новогоднюю ночь - под переливы салюта раскрасит столичные здания разноцветными гирляндами лазерного шоу.
Быть за штурвалом новогоднего экспресса Александру Дзеткову не привыкать - за десять лет водитель автобуса не раз встречал бой курантов в дороге. Шутит, что это действительно исключительное время - только в эту ночь можно перевезти десятки Дедов Морозов и услышать сотни теплых слов от незнакомых людей.
Встречать Новый год на рабочем месте будут и сотни медиков, сотрудников милиции и МЧС. И каждый из них сделает все, чтобы праздник для белорусов был безопасным, запоминающимся и по-настоящему неповторимым.
Двухметровый медведь и "голосистый" талисман 2017-го вопрос, в чем встречать Новый год, артисты этого театра уже давно решили. Под звон курантов у Дворца спорта начнется маскарад, а сказочная команда поможет зимнему волшебнику никого не оставить без искренней улыбки.
Чудодейственным теремом стала городская ратуша. Ежедневно вечером сказочные герои приглашают детвору на представления. Здесь же их желания осуществляет и сам хозяин зимы.
Конечно же, самый занятый человек в новогоднюю ночь - это праздничный волшебник Дед Мороз, вот смогли поймать его только на крыше ратуши.
Яркие световые декорации новогодней сказки создает Владислав Лексаков. На рабочем месте будет встречать и новогоднюю ночь - под переливы салюта раскрасит столичные здания разноцветными гирляндами лазерного шоу.
Быть за штурвалом новогоднего экспресса Александру Дзеткову не привыкать - за десять лет водитель автобуса не раз встречал бой курантов в дороге. Шутит, что это действительно исключительное время - только в эту ночь можно перевезти десятки Дедов Морозов и услышать сотни теплых слов от незнакомых людей.
Встречать Новый год на рабочем месте будут и сотни медиков, сотрудников милиции и МЧС. И каждый из них сделает все, чтобы праздник для белорусов был безопасным, запоминающимся и по-настоящему неповторимым.
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