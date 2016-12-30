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Многие белорусы встретят Новый год на рабочем месте
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30 Декабря 2016 15:17

Многие белорусы встретят Новый год на рабочем месте

Многих белорусов новогодний бой курантов застанет не дома с семьей, а на рабочем месте. Всю ночь до  4:30 будет   работать столичное метро, а до  5-ти утра - курсировать автобусы, троллейбусы и трамваи.  Сопровождать минчан в новогоднюю сказку следует  праздничным персонажам, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А команда пиротехников после полуночи  раскрасит небо над Минском фейерверками.  Подробнее - Ян Пашкевич.
Двухметровый  медведь и "голосистый" талисман 2017-го  вопрос, в чем встречать Новый год, артисты этого театра уже давно решили. Под звон курантов у Дворца спорта начнется маскарад, а сказочная команда поможет зимнему волшебнику никого не оставить без искренней улыбки.
Чудодейственным теремом стала городская ратуша. Ежедневно вечером сказочные герои приглашают детвору на представления. Здесь  же их желания осуществляет и сам хозяин  зимы.
Конечно же,  самый занятый человек в новогоднюю ночь - это праздничный волшебник  Дед Мороз, вот смогли поймать его только на крыше  ратуши.
Яркие световые декорации новогодней сказки создает Владислав Лексаков. На рабочем месте будет встречать и новогоднюю ночь - под переливы  салюта раскрасит столичные здания разноцветными гирляндами лазерного шоу.
Быть за штурвалом новогоднего экспресса Александру Дзеткову не привыкать - за десять лет водитель автобуса не раз встречал бой курантов в дороге. Шутит, что это действительно исключительное  время - только в эту ночь можно перевезти десятки Дедов Морозов и услышать сотни теплых слов от незнакомых людей.
Встречать Новый год на рабочем месте будут и сотни медиков, сотрудников милиции и МЧС. И каждый из них   сделает все, чтобы праздник для белорусов был безопасным, запоминающимся и по-настоящему неповторимым.
 

 

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